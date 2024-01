Ühisavaldus ⟩ Rakvere linnavolikogu opositsioonierakondade ühisavaldus

Sama päeva pärastlõunal avaldati samasisuline artikkel seotud poolte kommentaaridega Virumaa Teatajas. Artiklis on esile toodud konkreetsed sammud, mis liitumise suunas juba tehtud on. Näiteks oli Kaljuvee artikli ilmumise päeva lõuna ajal tutvustanud lasteaedade liitmise plaani praegusele Triinu lasteaia juhile ning edastanud talle teate ees ootavast koondamisest. Triinu lasteaia direktor teavitas oma töötajaid linnavalitsuses kokku lepitud tegevuskavast ja sellest, et tema pärast lasteaedade liitmist 2024. aasta sügisesel direktorina jätkata ei saa.