Noorsootöö valdkonna eest vastutav Rakvere abilinnapea Laur Kaljuvee ütles, et keskuse töötajad teavitasid nii politseid kui ka majaomanikku.

"Kohapeal oli munakivi, see oli läbi akna visatud," sõnas Kaljuvee ning lisas, et õnneks on keskusel topeltklaasid ja kivi maandus esikus. Selle tõttu ei hakanud ka signalisatsioon tööle.