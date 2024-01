Karikaturistide pildirida ulatub lapsepõlve

«Helistasin Urmasele: «55 said? Palju õnne! Nüüd hakkame näitust tegema!»,» võttis Virumaa Teataja karikaturist Priit Koppel näituse saamisloo lühidalt kokku. «Selle ajani kui Priit ütles, et saame mõlemad 55, mõtlesin, et olen väga noor mees,» märkis Postimehe karikaturist Urmas Nemvalts muiates. Igal juhul pani ilus number mehed uurima ja meenutama, missuguseid pilte on aastate jooksul pliiatsi alt tulnud.