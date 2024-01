Juhtkiri: võitlus maja pärast

Rakvere linnas on lahvatanud väiksemat sorti kodusõda. Nimelt on juba tükk aega avalikkusele teada olnud, et ettevõtja Oleg Gross hakkab Rakvere südalinna Tsentrumi asemele äri- ja eluhoonet ehitama ning tööde käigus tuleb nii mõndagi lammutada või uuele kohale nihutada.