Tamsalu–Neeruti maraton sõidetakse lühendatud distantsil

Tamsalu–Neeruti maratoni peakorraldaja Vahur Leemets hoiab suusarajal silma peal ja ütles, et on valmistunud erinevateks stsenaariumiteks. "Täispikal maratonirajal lumeolud sõitu korraldada ei luba. Tänase seisuga tuleb suusasõit kahel ringil ning saab alguse Pariisist. Võimalik, et peame ühe 400-meetrise lõigu veel välja jätma, ja praeguse vihmaga tuleb kindlasti lompe juurde. Lõpliku otsuse teeb ilmataat neljapäeval ning meie jagame osalejatele infot nii võistluse sotsiaalmeedialehel kui Estoloppeti veebilehel," rääkis Leemets.