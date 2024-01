Sotsiaalmeedias visatakse nalja, et ülekanded lõpetati, kuna oli piinlik, mis volikogu istungitel toimub. Tõsi ta on: need kaks istungit, millest ülekanne tehti, sisaldasid muu hulgas volinikevahelist sõnasõda, aga nii koalitsiooni kui ka opositsiooni esindajad väidavad, et ülekanded lõpetati selle tõttu, et valla regulatsioonid on ülekande tegemiseks puudulikud ja enne nende taastamist tuleb vastav kord kehtestada.