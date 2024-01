Ida prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Dmitri Kabanovi sõnul leiti ja võeti ära isikute kinnipidamiste ja läbiotsimiste käigus ligi 50 grammi kokaiini. "Meile teadaoleva info kohaselt on just need kinnipeetud isikud kindla aja vältel soetanud Harjumaalt nii kokaiini kui ka kanepit ning seejärel levitanud seda suurtes kogustes just Lääne-Virumaa tänavatel," rääkis Kabanov.