Juhtkiri: libedus võtab jalad alt

Kõik mõistavad, et ilma ja talve vastu ei saa ja ongi ekstreemsed olud, aga linnatänavatele on võimalik libedustõrjevahendeid puistata ja tuleb seda teha. Selleks on olemas lepingud omavalitsuste ja teenusepakkujate vahel, selleks on masinad ja tehnoloogia. Kui vaja, peab libedustõrjet tegema ka mitu korda päevas. Jah, see maksab. Ja palju maksab. Aga kas raha saab vahetada tervisemurede vastu? Libedal kukkudes