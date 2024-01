Elupuu ei saanud nime juhuslikult

Tavaliselt jätkub elupuudel elujõudu keskmiselt kuni 400 aastat. Liike on puul kuus, meil on tuntuim harilik elupuu, mis oli ka arvatavasti üks esimesi võõrpuuliike, mis toodi Ameerikast Euroopasse. Hariliku elupuu kodumaa on Põhja-Ameerika idaosa.