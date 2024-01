Piiri Peal pakub õpilaste kokakunsti

Ametikooli majutuse ja toitlustuse õppekavarühma juht Eda Vallimäe nendib, et õppetöö on suuresti õpperestoraniga seotud. Restoran, millel nimeks Piiri Peal, pakub praktilist köögi- ja restoranitöö võimalust nii teeninduseriala kui ka kokaõpilastele. Õpilased teevad restoranis nii ettevalmistavad tööd, teenindus- kui ka järeltööd, kokaõpilased saavad praktikat õppeköögis. «Kokaõpilased saavad kõva praktilise kogemuse. 11.30 avame uksed külastajatele ja selleks ajaks peab buffet’ valmis olema,» selgitas Eda Vallimäe.

Vallimäe sõnul on linnarahvas restorani kenasti vastu võtnud ning õpilaste valmistatu pistetakse rõõmuga nahka. «Valikus on supp, praed, salatid, magustoit ja kondiitritooted. Saab tõsta endale meelepärast ning maksmine käib grammide järgi,» tutvustas Vallimäe lõuna-buffet’ toimimist. Menüü koostamisel on õpilastel abiks juhendajad, eriti esmakursuslastele, kes alles värskelt õppima tulnud.