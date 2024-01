Esimest korda saavad kõik emakakaelavähi sõeluuringule kutsutud naised teha testi ka kodus

«Senine kogemus on näidanud, et naised on kodus testimise hästi vastu võtnud. Seetõttu pakume sel aastal seda võimalust juba aasta algusest kõigile emakakaelavähi sõeluuringule kutsututele,» sõnas tervisekassa sõeluuringute teenusejuht Maria Suurna. Selleks et sõeluuringus osalemist muuta veelgi mugavamaks ja kättesaadavamaks, on tervisekassa koostöös tervise arengu instituudiga pakkunud 2020. aastast kliinikus proovi andmise kõrval kodus testimise võimalust. «Kodus testi tegemine on paljude jaoks mugav lahendus, kuna hoiab kliinikusse mineku arvelt aega kokku, seda saab teha privaatselt, endale sobival ajal ja kohas» ütles Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliiniku ülemarst-juhataja ja naistearstide seltsi president Piret Veerus.