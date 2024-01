Aasta gümnaasiumiõpetaja Raimo Maasik: lisaks palgale tuleks läbi arutada ka järelkasvu ja karjäärimudeli küsimus

Aasta gümnaasiumiõpetaja Raimo Maasik otsustas mitte streikida, sest peale palgaküsimuse on tegelikult õhus veel palju teisi murekohti, mis lahendust vajaks. 31. aastase kogemusega füüsikaõpetaja leiab, et streigi asemel oleks tulnud rahulikult maha istuda ja mõtiskleda selle üle, mis see õpetajatöö endast kujutab, kuidas seda väärtustada ja kuidas õpetajatööd atraktiivsemaks muuta.