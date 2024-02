Kadrina tunnustas Valeri Pormanni ja Vohnja lasteaed-algkooli

Valeri Pormann, kes on 50-st treenerina töötatud aastast 46 jooksul jaganud maadlustarkust Kadrinas, on olnud tuhandete laste juhendaja. Pormann on tulnud kaks korda Kreeka-Rooma maadluses Eesti meistriks ja võitnud viiel korral esikoha Georg Lurichi mälestusvõistlusel, olnud Eesti noorte maadluskoondise peatreener ja juhtinud Kadrina spordikeskust.