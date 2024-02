Hooletute loomaomanike tõttu jääb koduloomade varjupaigast üha enam mulje kui tapamajast

Virumaa Teataja on möödunud aasta lõpust alates teinud koduloomade varjupaigast mitu lugu ja saanud kohapealt ka ise ülevaate. Novembri alguses oli varjupaigas koduootel näiteks 12 koera: kaks väikest ja kümme suuremat eri eas sabaliputajat. Kasse oli too hetk varjupaigas aga tunduvalt rohkem, umbes poolsada.

Jõulude eel viisid vabatahtlikud kodututele loomadele kingituseks toitu ja mänguasju. Galeriist on näha, et siis oli üks väike koer seltskonnale lisandunud. Tookord kohal käinud ajakirjanik nentis, et koeri oli päris palju, isegi kuni paarkümmend.