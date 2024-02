Kodutud loomad haukavad valdade-linnade rahakotti üsna suuri auke

Kodutute loomadega tegelemine on üks omavalitsuse ülesandeid ning valdkonda reguleerib tavaliselt kasside ja koerte pidamise eeskiri. See on olemas igas omavalitsuses, kuid võib vallati-linnati erineda nüanssides.

Omavalitsus peab tagama oma territooriumil hulkuva looma kinnipüüdmise ning tema üleandmise juriidilisest isikust lepingupartnerile ehk varjupaigapidajale. Lepingupartner esitab aga omavalitsusele selle teenuse eest arve. On piirkondi, kus tasu on kuupõhine, teistes kohtades jälle loomapõhine ja kolmandates on kasutusel kombinatsioon mõlemast. Näiteks Lääne-Virumaal on kasutusel kolmas variant.