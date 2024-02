Marina Minerals soovib Tenomäel ja Tõõrakõrves liiva kaevandada

Marina Minerals OÜ esitas 10. novembril 2023 keskkonnaametile taotluse, et teha Tapa vallas Tenomäe piirkonnas geoloogiline uuring. Ettevõtte väitis, et seal on 2,7 hektaril 80 000 kuupmeetrit liiva. Kuid ettevõte tunneb huvi liiva vastu ka kinnistul Loobu metskond 240 (Tõõrakõrve), mis on Tenomäest kuus korda suurem.