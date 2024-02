Veidi vähem kui kaks aastat pärast kuulsa reisilaeva Titanicu uppumist Atlandi ookeanisse Eestis ilmavalgust näinud Ottilie-Armilde Tinnuril on kaks last, viis lapselast ning tervelt 11 lapselapselast: kaheksa tüdrukut ja kolm poissi. Kõige vanem lapselaps Anette on 20aastane. Noorim, Tomi saab päev enne vanavanaema sünnipäeva kolmekuuseks.