AASTA TEGU ⟩ Lääne-Virumaa aasta teod astuvad Lurichi ja õ-tähe jälgedes

Virumaa Teataja ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liit korraldasid konkursi "Aasta tegu" juba kahekümne esimest korda. Nomineeritud kandidaatide vahel sai valida nii internetis kui ka pabersedeliga hääletades, ja olgugi et digimaailm võtab võimust, ei pidanud paljud inimesed paljuks soetada ümbrik ja mark ning anda oma soosikust žüriile teada kirja teel.

"Alati ei peagi tegu olema suur, aga see peab silma paistma," lausus VIROL-i juhatuse esimees Einar Vallbaum. "Ja silmapaistvaid tegusid tehakse Lääne-Virumaal mitte vähe. Üksjagu tegu oli ka rahva korraga Võsule kokku saamisega, sest kõik nominendid on nii tegusad inimesed, et nad kogu aeg teevad midagi," rääkis ta.