Jaapanis juba 1992. aastal ilmunud Haruki Murakami romaan on väga murakami. Ehkki tema romaane on püütud kuidagi lahterdada, nimetades neid kord sürrealismi, kord küberpungi või müsteeriumide tippklassi esindajaiks – ja see kõik näib olevat ühtaegu õige ja vale –, tundub, et pingutustest on viimasel ajal loobutud ja hakatud neid määratlema lihtsalt murakami’dena.