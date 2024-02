Rakvere viimane väikepood suleb uksed

Donna pood avati 1993. aastal ja poepidaja Heino Pundi sõnul oli see aeg, kui kõik tahtsid tegeleda ettevõtlusega. See tundus tulusam kui olla lihtsalt palgatööline. Väikepoode leidus tollal üle linna ja aja möödudes hakati üksteise järel uksi sulgema. Viimasena omataolistest tegutseb Donna pood Rakveres Vabaduse tänaval seitse päeva nädalas ja tänavu täitub neil 30. tegutsemisaasta.

"Väikepoes on müüjatel väga tähtis roll. Suurtes poodides ei sõltu müük kassapidajast. Väikses asutuses, kus müük toimub üle leti, on müüja iseloom väga tähtis. Sõbralik ja abivalmis peab olema," ütleb Heino. "Müüja eesmärk on hästi soovitada ning vahel ka õpetada müügil olevatest kaupadest süüa tegema. Vajadusel peseb puuviljadki kliendile puhtaks."