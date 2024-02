Haridustöötajate liit ei pea palgakokkulepet enda kaotuseks

EHL andis enda kodulehel teada, et kokkuleppe sõlmimine riikliku lepitaja juures on kütnud palju kirgi, kuid oleks ka kummaline kui streik ei tekitaks ühiskondlikku resonantsi. Kui EHL alustas eelmisel aastal palgaläbirääkimisi, siis nende sõnul andis rahandusminister novembris signaale, et palgad võidakse riigisektoris järgnevateks aastateks üldse külmutada.

"Kas me saavutasime eile streiki lõpetades hea tulemuse? Ei. Aga kui parafraseerida internetis levivaid meeme 17-eurose palgatõusu teemal – tegelik on ju 71 eurot –, siis parem kohvipakk laual kui tuul taskus. Ja selles osas on vahelduseks ministritel ka õigus: palgatõusuks leiti raha majanduslanguse olukorras. Ning olukorras, kus üks valitsuserakond on selgelt keeranud haridustöötajatele selja ja veeretanud kogu vastutuskoorma oma koalitsioonipartneritele," nendib liit.