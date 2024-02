"Pea iga nädal tuleb meie jutule kliente, kel on kodus isetehtud süsteem ja tekkinud soov seda kombineerida meie ööpäevaringse valvega," ütles G4S-i standardlahenduste divisjoni direktor Tarmo Pärjala. "Selliseid do-it-yourself-lahendusi pole aga võimalik turvafirmaga liita, sest need ei vasta meie nõuetele."

Selleks et professionaalne valvesüsteem saaks toimida, peab see saatma häireteateid turvafirma juhtimiskeskusesse. Kodukootud lahendused seda paraku ei võimalda. Tarbija seisukohalt tekib olukord, kus ostetakse kokku pealtnäha nutikad vidinad, kuid hiljem selgub, et kasu neist õieti polegi.