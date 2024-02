Praegune suur sula Alutaguse suusamaratoni rada ei murra

Kuigi linnades on pikemat aega kestnud vihma ja sula tõttu pilt vesine ja Eestimaa põllud muutuvad aina mustemaks, ei ole Alutaguse maratoni peakorraldaja Robert Peets vähem kui kümme päeva enne maratonisõite murelik. "Pannjärvel on metsas lund kõvasti, ja kuna korralik raja põhi on tehtud, püsib lumi seal kaua. Murelapseks olnud suusastaadion on kaetud paksult kunstlumega," rääkis Peets Põhjarannikule.