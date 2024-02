Kadrinas tutvuti linnusümboolika salapärase maailmaga

Neeruti Seltsi juhatuse liige ja seltsi eestvedaja Tiiu Uusküla ütles, et enne koroonat käidi koos sagedamini – kuni kolm korda kuus. Praegu seatakse sammud Kadrinas vabatahtlike tuletõrjujatega samas majas asuvatesse seltsi ruumidesse korra kuus. Uusküla sõnul on seltsi ettevõtmised suuresti jagatud kolme kategooriasse: loodusretked, huvireisid ja õpitoad.

"Sügisel 23. sünnipäeva tähistavas seltsis on üle 70 liikme ja mõned aktiivsed kaasalööjad on ka üle 80 aasta vanused. Meil on kolme liiki sündmusi ja on neid, kes tulevad igale poole, ja ka neid, kes eelistavad kohalikke või tubasemaid ettevõtmisi. Ajal, mil kinnises ruumis koos oli ebatervislik viibida, korraldasime Kadrinas tänavaretki, mis oma koduuurimusliku sisuga olid väga populaarsed," rääkis Tiiu Uusküla ja lisas, et samamoodi tuntakse huvi rikkaliku ajalooga majade vastu.