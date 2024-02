Wise‘i tootejuht: tulevikutöötaja tugevuse vormib MATIK-ainete õpetaja

"Tehnoloogiaettevõtted on vaid nii tugevad, kui on nende töötajad – eriti tehnoloogilistel positsioonidel töötajad. Riik peaks kindlustama, et MATIK-ainete ja -oskuste õpetajad on terve haridustee vältel väärtustatud, sest just nende panus kujundab suuresti järgmise põlvkonna töötajate tugevuse," ütles Trunin tööandjate keskliidu kodulehel avaldatud usutluses.