Vaher võitis omas klassis kindlalt Otepää talveralli, Tapa veokamehed esimest korda poodiumil

​Jaspar Vaher - Rainis Raidma võitsid omas klassis kümnest kiiruskatsest seitse ja seda vaatamata Vaheri kinnitusele, et võistluse teises pooles sõitis ta juba niiöelda kindla peale. "​Ma arvan, et ralli oli päris muutlikes oludes ja seda saaks iseloomustada sõnaga "raske", just eriti viimase ringi katsed," vahendas tema sõnu ralli pressiteenistus. "Olud olid keerulised ja lahtist lund oli tee peal palju ning õiget jääpõhja igal pool polnud. Ise püsisime heas rütmis. Esimesel võistluspäeval hakkasime meelde tuletama, kuidas asi käis ja püsisime oma mugavustsoonis, et üle ei pingutaks. Lõpus kui olud läksid keeruliseks, siis kadus huvi kiiremini sõita ja võtsin hoo maha. Üllatavaid kohti ikka oli mõni, aga neid ikka tuleb nii rasketes oludes alati ette.“