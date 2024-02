Osaühing veab keskkonnaametiga piiranguvööndisse ehitamise tõttu vägikaigast

Osaühing soovib oma piiranguvööndis asuvale kinnistule elamut rajada, keskkonnaamet on vastu.

Kolmapäeval arutab riigikohtu halduskolleegium Lahemaa rahvuspargi kaitsealal ja piiranguvööndis asuvale kinnistule elamu püstitamise võimalust ning sellel alal kasvava ja looduskaitse all oleva mets-kuukressi kasvukoha ning pärandmaastiku kahjustamise ohtu. Samuti on vaidluse all omaaegses üldplaneeringus ettenähtud elamumaa.