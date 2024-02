Aastapreemia Vabaduse kooli teatriansambli juhendamise eest pälvis Aili Teedla. Aili Teedla on teatriansambli Vabakas ja riigigümnaasiumi näitetrupi VereRak juhendaja, kes on osanud süstida noortesse enesekindlust ja julgust, seda kooliteatri tegevuses osalemise kaudu.

Aili Teedla on aastate jooksul noori teatripisikuga nakatanud nii Rakvere rahvamajas kui ka hiljem Rakvere gümnaasiumis. Alates 2001. aastast on Aili Teedla käe all sirgunud aga suur hulk Rakvere gümnaasiumi, nüüdseks Rakvere Vabaduse kooli teatriansambli noori. Rakvere kooliteatrid on aastaid Eestis oma lavastustega esil olnud ja pidevalt festivalidelt auhindu noppinud.