"Puud, mis lähevad langetamisele, on peamiselt kuivanud või kuivamas puud, mis on muutunud ohtlikuks. Kuuskede kuivamine linnas on kõigile märgatav probleem," rääkis Paju ja märkis, et lisaks tuleb eemaldada mõned tormidega ja mädanikest kahjustunud puud, mis võivad murdudes teedele langeda. "Inimeste ja nende vara ohutuse tagamiseks on vaja need likvideerida," selgitas linnaaednik.