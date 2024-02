Õpetaja Gerli Einala: «Õpetajatöö on suur vastutus»

Kui lõpuks klassitoas istet võtame, kõlab peagi koputus, ning ehkki koolipäev oma õpetajaga on läbi saanud, peab õpetaja Gerli enda klassi lastele jagama julgustust, meeldetuletusi või lihtsalt neile enne koduteele asumist soojad sõnad kaasa andma.

Ehkki õpetajatööst ja selle tahkudest passib kõnelda alati, vestleme meie peale õpetajate streiki ja nii mõnigi mõte on kantud just sellest. Lepime omavahel kokku, et sinatame.