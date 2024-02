Turvalise interneti päeval teeb PPA pettuste teemal maratoni

Politseikapten Maarja Punaku sõnul on pettuste levik ja kahjud Eestis kasvamas. "Oleme varasematel aastatel Facebooki maratonidel kajastanud ööpäeva jooksul politseile laekunud väljakutseid. Need maratonid on alati inimeste tähelepanu võitnud ja loodame turvalise interneti päeval tuua sarnase tähelepanu massilistele petuskeemidele," rääkis Punak ja lisas, et inimesed kaotavad kelmidele igal aastal miljoneid eurosid.