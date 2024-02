Kas siin võib parkida? Ühtegi joont ega märki ei paista. Lume alt pole aru saada, et kohe auto kõrval on kõnnitee. Õige vastus: see auto pargib korrektselt. Teisel pool rivi otsas on sõidurada, kuhu parkida ei tohi. Kui aga selle auto ratas oleks kõnniteel, oleks trahv soolas.

Foto: Marianne Loorents