Juhtkiri: trahv trahvi pärast

Jala on tervislik käia küll, aga parkida on ka vaja, näiteks lasteaedade ümbruses, sest väikest last omapead autost välja saata ei saa, täiskasvanu peab temaga kaasa minema. Nii piisabki, kui suunduda tipptunnil mõne lasteaia juurde. Kui 200 lapsega lasteaia kõrval on 20 parkimiskohta, siis on siililegi selge, et kõik ei mahu korraga parkima. Nii saab kohe tunni jooksul isuga trahve välja kirjutada.