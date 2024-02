Lääne-Viru maakonnaliinide bussides saab nüüd maksta ka pangakaardiga

Pileti eest maksmisel saab kasutada pangakaarte Mastercard, Maestro, Visa või Visa Electron. Kontaktivaba makse on võimalik, kui pangakaardil on vastav logo ja kaardiomanik on lubanud kontaktivabad maksed ning internetipoes maksmise. Maksta saab nii tavalise kaardiga kui ka kaardiga, mis on lisatud nutiseadmesse.