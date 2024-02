Nii üleriigiline planeering 2030+ kui ka mitu transpordi arengukava näevad ette, et tulevikus peab reisirongide maksimaalset lubatud piirkiirust suurendama 160 kilomeetrini tunnis.

"Täna on enamikul Eesti Raudtee liinidel, sealhulgas Kadrina jaama peateel, kehtestatud reisirongide piirkiiruseks 120 kilomeetrit tunnis. Selleks et tõsta kiiruseid, on vaja taristu viia vastavusse kiirusega 160 kilomeetrit tunnis," selgitas Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin.