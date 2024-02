Järgmine elukeskkonna esmaspäev pühendatakse aasta linnule

Simkini sõnul valib ornitoloogiaühing aasta loomaks, linnuks või putukaks mõne isendi, kellele soovitakse rohkem tähelepanu pöörata. "Kägu pole just kõige ideaalsem lind. Ta ju muneb võõrasse pessa ja vastkoorunud linnupoeg lükkab oma kasuõed ja -vennad üle parda. Lisaks on ta lind, kes kuulutab saatust, kui seda uskuda. Me kirume teda teinekord, aga me ei tea temast eriti palju," rääkis ta.