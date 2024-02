LINN KASVAB MÜHINAL ⟩ Rakverre ja linna lähikonda ehitatakse lähiaastatel ligi pool tuhat uut kodu

Rakvere Navi tänava arenduspiirkonnas on alanud juba esimeste elumajade ehitus.

Kinnisvaraarendajad on avastanud, et Rakvere ja selle lähim ümbrus on hea koht investeerimiseks – kui juba töös olevad ja alles ettevalmistamisel projektid teoks tehakse, ehitatakse siia 400–500 kodu. Jutt käib nii korterelamutest kui ka eramutest.