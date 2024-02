Rakvere linn käis riigiga töö- ja tehnoloogiakeskuse pärast kohut

2020. aasta lõpus lõid Rakvere linn ja Revin Grupp käed, et ehitada 1,5 miljoni euroga põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskus. Tööd pidid esialgse plaani järgi valmis saama 13 kuuga, kuid 2021 aasta lõpuks selgus, et pandeemia avaldas suurt mõju nii tööjõule kui ka tarneahelatele ja kokkulepitud kuupäevaks maja valmis ei saa. Seetõttu palus Revin Grupp kaks korda ajapikendust ja uueks tähtajaks lepiti 30. aprill 2022. Kuna ehitusel esines ka peale seda puudusi, siis täideti leping alles juuli lõpuks.

Kuna hoone ehitamist kaasrahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist 800 000 euroga, siis hoidis sellel silma peal ka Riigi tugiteenuste keskus (RTK). Projekti kulusid kontrollides leidis ametkond, et pea 200 000 eurot kuludest on abikõlbmatud ja tuleb tagasi maksta. Nimelt heitis RTK ette, et Rakvere linn muutis ehitajale ajapikendust andes lubamatult hankelepingut ja nende hinnangul pole see põhjendatud.