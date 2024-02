Streik on lõppenud ja õpetaja seisab jälle klassi ees

Lossirahvas pani teile ka natuke palka juurde. Nii tervitas üks õpilane streigijärgsel hommikul klassiuksel oma õpetajat. Mulle meenub üks laulusalm, mis räägib naisest, kelle mees leidis uue kaaslase ja jättis ta nelja lapsega üksinda. Selles laulus on read, et sinul on nüüd uus elu, aga minul on nii nagu ennegi.