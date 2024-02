Kuie põllumajandusühistult varastati 3000 liitrit kütust

Vargus avastati varahommikul. "Me märkasime, et kütusehoidla uksed on katki tehtud ja on sisse murtud. See on tundlik teema meile kõigile. Vargad pidid väga hästi teadma, kus põllumajandusettevõtte kütusevaru on," rääkis Johannes Toom ohates.