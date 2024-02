Tulirelvade osadega hangeldanud mehed pääsesid vanglakaristusest

Lääne-Virumaal elavale 59-aastasele Aarole heideti ette seda, et ta käitles ebaseaduslikult piiratud käibega lahingumoona, lõhkeainet ja sõjarelvi. Lisaks seda, et ta andis relva osasid üle teistele isikutele. Aaro peeti kinni üleeelmise aasta mais ja ta oli eelvangistuses peaaegu pool aastat. Mehele määrati karistuseks viieaastane tingimisi vangistus viieaastase katseajaga. Süüdimõistetult võeti ära ka tema seaduslikud relvad ja kohus nägi lisakaristusena ette, et ta ei saa järgmise viie aasta jooksul relva soetada, omada ja kanda. Menetluskuludena tuleb Aarol välja käia üle 2600 euro.