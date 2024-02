Loengul räägitakse vaipadest Eesti kodudes 1930. aastatel

Marju Raabe räägib loengus lähemalt, millised olid levinumad vaibamustrid 1930. aastatel ja kes neid kavandasid. Juttu tuleb ka vaipade valmistamisel kasutatud tehnikatest ning kes olid need inimesed, kelle kätetööna vaibad valmisid.

Marju Raabe on pühendunud tekstiiliajaloole ja tema erilise tähelepanu all on kirikutekstiilid. Alates 2019. aastast töötab ta Eesti Ajaloomuuseumi tekstiilikogu koguhoidjana.