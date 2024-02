Galerii ⟩ Suusasari jõudis Sõmerule koos muinasjutulise talveilmaga

Sõmeru rajameister Janek Seidelberg tõdes, et lund on ta oodanud kaua, kuna vahepealne sula tegi raja üpriski jäiseks. "Tundub, et tuleb oma soovidega ettevaatlik olla, lund tuleb nüüd nagu kotist," naeris rajameister peale seda, kui esimesed suusatajad rajale olid tuisanud.