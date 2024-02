Rakvere inimeste vahel ei lahvatanud pilvelõhkuja pärast kodusõda. See «sõda» on võõraste tegelaste tähelepanuvajadus

Et juriidiliselt ja emotsioonivabalt korrektne olla, teen veel kord puust ja punaseks: praegu kuulub punase maja kinnistu OG Elektrale, aga see on kavas osaliselt vahetada linna ja osaliselt Alexelaga. Konkreetselt need ruutmeetrid, mis jäävad punase maja alla, antakse üle linnale, kes rajab sinna haljasala ning ringtee, millelt pääseb Alexela tanklasse ja ärikeskuse parkimismajja. Kulud katab ilmselt OG Elektra, aga vastavat lepingut näinud pole – võimalik, et seda polegi veel sõlmitud. Enne kruntide vahetust peab OG Elektra punase maja demonteerima.

Ka Alexela tankla vahetab pisut asukohta, nihkudes punase maja kinnistu hooviosale. Tankureid praeguse hoone koridoride või tubade kohale ei tule, aga tanklatele kehtivad omad reeglid ja nende ümber peab olema ohutusala.

Neile inimestele, kes targutavad sotsiaalmeedias, et polegi tanklat vaja, pandagu see kinni, ütlen aga otse: loll jutt, suhu tagasi! Või kui te sellist asja nõuate, siis mida arvaksite, kui linnavalitsus tuleks ja võtaks teilt maja või korteri päevapealt käest?

Alexelal on tankla pidamiseks tähtajatu luba. Keegi ei saa eraettevõttele öelda, et korjake nüüd kodinad kokku ja kaduge siit minema, sest mõne kodaniku arvates on tanklaid linnas niigi palju. See, et krundid on plaanis vahetada ja tankla pisut asukohta muudab, ei tähenda midagi – tankla pidamiseks on luba!

Kesklinn saagu lõpuks kesklinnaks