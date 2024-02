Wiedemanni keeleauhind kuulub Hando Runnelile

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas õnnitles ja tänas laureaati. "Hando Runneli olulisust eesti kirjanduse ja keele arengus on raske üle hinnata. Runneli luuletused ja tekstid on jätnud jälje tervete põlvkondade sõnavarasse," ütles Kallas.

Hando Runnel on ligikaudu 60 raamatu autor, nende hulgas on umbes 40 luulekogu. Runneli luuletusi on aga peaaegu võimatu kokku lugeda, nagu ka nende kaudu keelde tulnud väljendeid – "ei saa me läbi Lätita", "maa tuleb täita lastega", kui tuua mõni näide. Viimasel kolmel kümnendil, olles "Eesti mõtteloo" sarja peatoimetaja, on Runnel teinud rahvale taas kättesaadavaks paljude keeleinimeste tööd.