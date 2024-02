Internetipunktid on rahva seas endiselt populaarsed

Kõik mäletavad veel aega, mil isiklik arvuti oli haruldus ja vajalikud asjad tuli ajada lähedal asuvas internetipunktis. Nüüd, mil rüperaalid ja internet on peaaegu kõigile kättesaadavad, võiks mõelda, et selliseid punkte enam ei vajata. Nii see aga pole ja internetipunktid on siiani üks populaarsetest vaba aja veetmise kohtadest.