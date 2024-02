Lääne-Virumaa on Eestis tööõnnetuste poolest esirinnas

2023. aastal juhtus Eestis 3121 tööõnnetust. Lääne-Virumaal oli neid 212, õnneks ei lõppenud siin ükski tööõnnetus surmaga. 1000 töötaja kohta arvutatuna on läbi aastate kõige tööõnnetusterohkem maakond olnud just Lääne-Virumaa. Kui Eesti keskmine on ca viis tööõnnetust 1000 töötaja kohta, siis Lääne-Virumaal 8,4. Põhjus peitub tõenäoliselt selles, et siin tegutsevad suured tootmisettevõtted, ning tõsiasjas, et tööõnnetuste varjamist on kõige vähem.