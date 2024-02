Gurmaanid, eriti itaalia köögi nautijad teavad, kes on Indrek Suurtamm – vanem- või peakokk kaheksa aastat Tallinnas Gloria restoranis, kaks aastat Vihula mõisas ja veel mujalgi. "Aga nüüd olen Rakvere mees," lausus ta. "Lõpetasin omal ajal kokana Rakvere ametikooli. Sai ka maailmas ringi vaadatud. Nüüd on aga pere ja ühiselt leidsime, et Rakvere on väga hea koht elamiseks."