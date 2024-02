Justin Petrone esitleb Rakveres uut raamatut

"Raamatul on olnud pikk saamislugu, mis ei puuduta üksnes mind ja mu perekonda, vaid ulatub lausa sajandite taha“, ütles Justin Petrone. "Pole just lihtne jutustada lugu, mis puudutab su suguvõsa mitut põlvkonda ja tagatipuks 60 miljoni pealist rahvast – eriti lugejaskonnale, kes on kõnealust riiki ilmselt palju kordi külastanud, nii mõnigi seal koguni elanud."

Petrone sõnul pole ta Itaaliat risti ja põiki läbi rännanud ega pea end eksperdiks, kuid arvab, et tema vaatenurk on erakordne selles mõttes, et tema juured ulatuvad Itaaliasse. "Ühtlasi mõistan ma nii itaallaste kui ka eestlaste mõttemaailma. Samuti loodan, et lugedes minu perekonna- ja identiteedilugu vaatab nii mõnigi eestlane uue pilguga oma sugupuud ja selle mõju oma maailmavaatele," märkis kirjanik.