Nädala lind: ronk

Aga inimesed millegipärast solvuvad, kui neid rongaemaks või rongaisaks kutsutakse. Solvuvad sellepärast, et ütleja mõtleb neid sõnu negatiivsena ja samamoodi võtab neid adressaat. Asjata. Igaüks, keda südika ja hoolitseva rongaema või -isaga võrreldakse, võiks hoopis uhke olla. Aga on sedagi ette tulnud, et ütleja on kohtusse kaevatud. Kohus oleks võinud tookord ütleja hukka mõista mitte adressaadi, vaid linnuliigi solvamise eest. Mõelge ise – istuda pesal ja haududa poegi välja karmi pakasega, kui enamik sulelisi veel lõunamaal päikest võtavad.